タイトー、「PARCO GAME CENTER」に出展。2月21日・22日、会場にてコラボTシャツを先行発売
【PARCO GAME CENTER（パルコゲームセンター）】 開催期間：2月6日～3月2日11時～21時 ※最終日は18時閉場 開催エリア：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F） 入場料：無料
タイトーは、PARCO GAMESが期間限定で開催中の「PARCO GAME CENTER」に出展。2月21日、22日にコラボアパレルTシャツを先行販売する。
「PARCO GAME CENTER」はレトロゲーム機やソフト、ゲームアート、 アーティストコラボグッズ、ゲーム×謎解きアパレル、アーティスティックなカードゲームなど、他に類を見ない“ゲームカルチャーを遊べる”特別な空間を提供する期間限定イベント。
会場にて解けないと着れない、謎解き専門のアパレルブランド「トキキル」とのコラボとして「スペースインベーダー」、「パズルボブル」のコラボTシャツが2月21日、22日に先行販売が実施される。
また、「スペースインベーダー」等、ゲーム内蔵の卓上ゲーム機「イーグレットツー ミニ」を出展し、会場で試遊、販売を実施している。
「トキキル」×「スペースインベーダー」「パズルボブル」のコラボTシャツ
トキキル POPUPコーナー
Tシャツ：各8,000円
TOKIQIL at PARCO GAME CENTER- トキキル (@tokiqil) February 20
2026.2.21-22 2days POPUP🎮
【新作】SpecialCollaboration!
スペースインベーダー/パズルボブル
👾#PGC #SGW2026 https://t.co/vkqisj4vFu pic.twitter.com/PrBzDcXESC
