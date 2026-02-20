「バイオハザード」と夢グループコラボの「恐怖の悪夢セット」がなんと即日完売50セット限定、約2万円のぶら下がり健康機が早くも完売御礼
【『バイオハザード レクイエム』と夢ぶら下がり健康器の“恐怖の悪夢セット”】 2月20日 発売 価格：19,800円
(C)CAPCOM
「『バイオハザード レクイエム』と夢ぶら下がり健康器の“恐怖の悪夢セット”」
カプコンと夢グループがコラボレーションした商品「『バイオハザード レクイエム』と夢ぶら下がり健康器の“恐怖の悪夢セット”」が発売後すぐに完売したことが明らかになった。
「『バイオハザード レクイエム』と夢ぶら下がり健康器の“恐怖の悪夢セット”」は、夢グループの背筋が伸びる「夢ぶら下がり健康器」と「バイオハザード レクイエム」をセットにした商品。コラボが本日2月20日に発表され、夢グループの通販サイトにて50セット限定で実際に販売が行なわれていたが、発売から数時間ほどで「売り切れ」になった。
商品は特徴的なオリジナルボックスに梱包されるほか、1人あたり9セットまでの購入制限が設けられるなど、ユニークな商品となっていたが公式Xにて完売を告知。ゲームソフトのみの商品については各ショップにて予約受付が実施されている。
□夢グループの商品ページ
夢グループの石田です。- 夢グループ (@yumegroup) February 20, 2026
本日予約を開始した「恐怖の悪夢セット」は、
おかげさまで完売いたしました。
ありがとうございました。
2/27（金）発売「バイオハザード レクイエム」は
下記からお求めいただけます。（ゲームソフトのみ）
??https://t.co/pSdtjNxgQq
よろしくお願いします。 pic.twitter.com/y0mrbDj0l1
(C)CAPCOM
(C)夢グループ