俳優の木村拓哉（53）が20日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に出演。嫌だと感じる他人の行動について語った。

番組では開催中の、日常に潜む「わかるような、わからないような」を楽しめる展示「微わかる展」から「バイバイした後相手がすぐスマホを見ていると少し寂しくなる」という感情に共感できるか議論。木村は「微わかる」の札をあげた。

MCの「バナナマン」設楽統から話を振られると「うん。バイバイも、え？って一瞬思う」と返答。「バイバイとちょっと近いのかもしれないけど、映画が終わった直後とか…感傷的になっちゃって照れ隠しで“何食べる？”とかだったらそれはわかるんだけど、映画終わってエンドロール流れてるのに急にこう（スマホいじり）が始まったりとかするとイヤイヤイヤ！もうちょっと浸らね？って」と心の内を明かした。

共にゲスト出演した事務所の後輩「KEY TO LIT」の猪狩蒼弥は「微わかる」の札をあげておらず「寂しいというか…」と持論を展開。木村はすかさず「そっち派なんだよね？お疲れっした〜！って」と茶化して笑いを誘っていた。