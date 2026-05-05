木村拓哉が、自身のYouTubeチャンネルに「【木村さ～～ん！】木村拓哉30年ぶりのプリ「なにをそんなに描いてんの？」」を5月2日に更新した。 （関連：【画像】ギャルとのプリがイケメン過ぎる木村拓哉） 前回の動画では、ギャルカフェを初体験した木村。続く今回は、ギャルカフェのスタッフとエルフとともに、プリントシールを撮影する。プリ撮影は「30年ぶりくらい」という木村が今回使用するのは、平成