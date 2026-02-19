ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！丸ごと東広島「見んさい！来んさい！東広島フェア」
広島県の逸品を取りそろえるセレクトショップ「ひろしまIPPIN KITTE大阪店」は、東広島市と連携した特別フェア、丸ごと東広島「見んさい！来んさい！東広島フェア」を、2026年2月28日（土）から4月23日（木）まで開催する。
酒都・西条を中心とした東広島の魅力を大阪で体感できる本フェアでは、東広島10蔵の日本酒飲み比べに加え、東広島市観光マスコット「のん太」がKITTE大阪に初登場する。さらに、広島県内唯一のブランド地鶏「東広島こい地鶏」の限定試食販売など、東広島の魅力を「見て・香って・味わって・聴いて・触れて」楽しめる企画をお届けする。
■酒蔵と自然が息づく街をまるごと体感
西条酒蔵通り
東広島といえば酒まつりを筆頭に、「酒のまち」としてのイメージで広く知られる街。中でも西条は“日本三大酒どころ”の一つに数えられ、その誇りは街の歴史そのものでもある。
また、東広島は自然環境にも恵まれ、北は中国山地、南は瀬戸内海へと広がり、山・川・海が調和する豊かな自然と美しい景観が息づいている。さらに、その自然の恵みに育まれた多彩な産品も大きな魅力だ。
今回はそんな東広島市の産品を直接手に取り、味わっていただける特別フェアを東広島市と連携して開催する。期間中、東広島の逸品の催事販売をはじめ、試食・試飲販売も実施。話題の商品や大阪では手に入らない限定品など、東広島ならではのご当地商品が期間限定で登場する。
〇新たなブランド産品「東広島こい地鶏」の試食販売
東広島こい地鶏は、程よい歯ごたえと豊かな旨味が魅力の、広島県内唯一のブランド地鶏。広島大学と東広島市の共同研究により開発された。
一般的な若鶏（ブロイラー）が４０〜５０日程度で出荷されるのに対し、東広島こい地鶏は約３倍の１３０日以上をかけて丁寧に飼育。時間をかけて育てることで、旨味が凝縮された奥行きのある味わいに仕上がります。噛むほどに味わいが広がり、鶏肉本来のおいしさを感じられる。
商品名: 東広島こい地鶏生ハム、東広島こい地鶏炭火焼
販売元: 合同会社CONTACT
価格：864円（税込）〜
試食販売日時：3月14日（土）・15日（日）11:00〜 無くなり次第終了
〇のん太のいるところに美味あり！東広島市観光マスコット「のん太」がKITTE大阪初上陸
東広島市の観光マスコット「のん太」が大阪へやってくる。
酒都・西条に古くから伝わる「タヌキが人間に化けてお酒を買いに来た」という愛らしい伝説。その伝説から飛び出してきた“お酒と美食”の伝道師だ。
小粋に着こなした「ハッピ」と、手にした「徳利（とっくり）」。 「東広島には、酒蔵だけじゃなく、美味しいものがこんなにあるんだよ！」 そんな街への愛を愛くるしい笑顔で振りまいている。
今回のフェア会場でも、のん太はいたるところに現れる。 彼を見かけたら、それは「そこに美味しいものがある」というサイン。店頭グリーティングや、来館者とのフォトタイムも予定している。ぜひ愛くるしいのん太に会いに行こう。
西条酒蔵通りを歩くのん太
日時：3月20日（金・祝）、3月21日（土）
1回目 12:00〜 2回目 13:30〜 3回目 15:00〜 4回目 16:30〜
※4回目は20日（金・祝）のみ ※各回20分程度
■日本を代表する銘醸地・東広島の日本酒
西条は、兵庫の灘・京都の伏見と並ぶ「日本三大酒どころ」の一つとして、全国的に知られている。日本酒の品質向上に大きく貢献した「吟醸酒」も、そのルーツは東広島にあり、先人たちの努力が受け継がれた一滴だ。
今回は特別に、東広島の10蔵を一度に楽しめる飲み比べと、特別な日本酒シリーズ「蔵むすび」の飲み比べをご用意。蔵ごとの味わいの違いを、ぜひ飲み比べで楽しもう。
〇10蔵の日本酒のみ比べ
飲み比べイメージ
酒蔵名：賀茂泉、賀茂鶴、亀齢、西條鶴、山陽鶴、白牡丹、福美人、金光、今田酒造本店、柄
価 格：1,650円（税込）〜
試飲販売日時：3月20日（金・祝）・21日（土） 11:00〜無くなり次第終了
〇道の駅西条のん太の酒蔵だけで出会える「蔵むすび」の試飲販売
蔵むすび（くらむすび）は、道の駅西条のん太の酒蔵がプロデュースする、西条の酒蔵と人々を結ぶオリジナルラベル。各酒蔵が厳選する純米大吟醸や大吟醸酒などが展開され、華やかで落ち着いた香りや、ふくよかな旨みなどを楽しめる贈り物に最適な逸品だ。
今回のフェアでは、この「蔵むすび」から西条の酒蔵が誇る７銘柄全種を取り揃え、紹介する。ぜひ、好みの一本を選ぼう。
蔵むすびシリーズ
商品名：蔵むすび
製造蔵元：賀茂泉、賀茂鶴、亀齢、西條鶴、山陽鶴、白牡丹、福美人
販売元：道の駅西条のん太の酒蔵
価 格：2,000円（税込）〜
試飲販売日時：4月4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）・18日（土）・19日（日） 11:00〜無くなり次第終了
＜店舗情報＞
ひろしまIPPIN KITTE大阪店
営業時間：11:00~20:00
定休日：不定休
所在地：大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 KITTE大阪2F 206区画
電話番号：06ー6485-8961
厳島神社『公認』の鳥居を構える、ひろしまIPPIN KITTE大阪店
■ひろしまIPPIN KITTE大阪店
