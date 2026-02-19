ミラノ・コルティナ五輪

今季限りでの現役引退を発表し、ミラノ・コルティナ大会で最後の五輪に挑んでいるフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）はショートプログラム（SP）2位から逆転を目指して、19日（日本時間20日）のフリーへ挑む。決戦を前に、SNS上で話題を呼んでいるのは、坂本がしたためた直筆のメッセージだ。「文章も字も素敵すぎる」「心が洗われます」などと反響が集まっている。

日本のフィギュア界をけん引してきた25歳の最後の五輪へ、ファンも様々な気持ちを抱えているようだ。

ファンの間で拡散されているのが、坂本がファンへ向けて記した直筆のメッセージ。所属するシスメックスが、昨年12月に全日本選手権に合わせて企画し、表参道駅に掲出したもの。「いつも応援してくださる皆さまへ」から始まり、「支えてくれたすべての人に、心からありがとうと伝えたいです」と感謝をつづった。

そして、最後の五輪へ「4歳からはじめたスケートも、節目のシーズンを迎えました。これまで積み重ねてきた毎日を出すことが、私らしい集大成。完璧よりも、自分が納得できる演技を目指そうと思います。きっと、その先に結果もついてくるはず！ どうか、見届けてください。思い出は、終わったあとに一緒に振り返りましょう。それじゃ、いつも通りいってきます」と18行のメッセージを結んだ。

フリーを前にしたこのタイミングで再び拡散され、「文章も字も素敵すぎる」「心が洗われます」「かおちゃん…フィギュアの技術も人間性も最高級金メダル」「涙が出ますね なんて美しいお手紙」「やだ泣けるんだけど」「私も刻みます」「だから、泣くって」など感動を呼んでいる。



