ゆずが、2月11日に配信リリースした新曲「心音」のMVを公開した。

同楽曲は、北川悠仁が作詩／作曲を務め、自らの心の声に耳を傾けながら初期衝動のままに制作。ゆず2人の生きざまや音楽＝心音をメロディと演奏に昇華させた一曲となっている。3月11日にリリースされる全曲新曲のニューアルバム『心音』の表題曲であり、日本生命のCMソングにも起用されている。

MVは、映像作家 柚葉が監督を務めた。北川悠仁と岩沢厚治の2人だけにスポットを当て、心の奥底から湧き上がる初期衝動を表現するべく、50灯以上のライトが組まれたスタジオで撮影。楽曲の鼓動を表すかのように、逆光、漂う光、重なる光、明滅など、様々な光に包まれながら、アコースティックギターをかき鳴らし、剥き出しで歌う2人の姿が映し出されている。

なおゆずは、今春よりキャリア初となる全国弾き語りアリーナツアー『ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026 心音』を開催予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）