2月17日までに、俳優の本郷奏多（かなた）が自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな動画をアップしたが、ある“変化”にファンが釘づけになった。

本郷は『ドラム式洗濯乾燥機について語る本郷奏多【QOL爆上がり】』と題した動画をアップ。日ごろから愛用しているという、パナソニックの斜めドラム式洗濯乾燥機について熱弁する内容となっている。

6分ほどの短めな動画だが、コメント欄には本編よりも気になって仕方がない部分へのコメントが寄せられていた。

《指輪にしか目がいかなかったの私だけ、、、、?》

《ちゃんと指輪をしてくれるタイプか…》

《指輪もちゃんとアピールしてますね》

洗濯乾燥機を紹介する際に動かした左手に、きらりと光る指輪が見えていたのだ。

「本郷さんは、2026年1月1日にXを更新し、一般女性と結婚したことを発表しました。同時に公式サイトでもコメントを掲載し、直筆のサインを記載していました。お相手が一般人であることから《そっと見守っていただけますと幸いです》とファンへメッセージを伝えましたが、年明け早々のサプライズ発表となり、驚きと祝福が広がりました」（芸能ジャーナリスト）

結婚発表から1カ月半。その後もYouTubeは定期的に更新されてきたが、ここまではっきりと指輪が映った動画は、今回が初めてだ。

「これまでにも、遠目から手に指輪が見える動画は、数回アップされていました。しかし、今回は洗濯乾燥機の性能を実践しながら細かく解説し、操作する手がアップになる瞬間も多かったのです。はっきり左手が映っていたため、結婚したことを実感したファンも多かったようです」（同前）

ほっそりした指に、存在感のある指輪が目立った今回の動画。しかし一部のファンからは、複雑な心境も届いていたようだ。

「コメント欄には、《指輪まだ受け入れられない》《視界をぼやぁとさせました》と、結婚した事実を受け入れられないと嘆く声も届いていました。突然の結婚発表からそんなに時間が経っていないこともあり、まだ心の整理ができないファンもいるようです」

抱える複雑な思いは、時間が解決してくれることを祈るしかない。