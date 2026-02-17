この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが、「＜＜速報＞＞ iphoneで楽天Edy→楽天キャッシュへの交換開始！ iphoneユーザでも最大3.9%還元ルート誕生へ」を公開。2026年2月16日に行われた楽天ペイのiPhone版アプリのアップデートにより、楽天Edyから楽天キャッシュへの交換が可能になったことを速報した。これにより、これまでAndroidユーザーが中心だった高還元ルートがiPhoneユーザーにも開かれ、最大3.9%の還元が実現可能となる。



今回のアップデート（バージョン9.12.0）で、楽天ペイアプリ内において、楽天キャッシュへのチャージ方法として「楽天Edy」が新たに追加された。これにより、楽天Edyと楽天キャッシュの双方向交換がiPhoneでも完結するようになった。同チャンネルは、これを「iPhoneのみのユーザーにとって、2026年最大級の朗報です！」と評している。



交換手順は、まず各種クレジットカードから楽天Edy残高へチャージを行う。次に、楽天ペイアプリのトップ画面から楽天キャッシュのチャージ画面に進み、チャージ方法として「楽天Edy」を選択。その後、物理カードの楽天EdyをiPhoneでスキャンすることで、残高が楽天キャッシュへ移行される。注意点として、iPhoneでの交換には物理カードの楽天Edyが必須である点が挙げられる。物理カードは楽天市場で330円で購入可能だ。



このルート開通により、iPhoneユーザーでも高還元率の決済が可能になる。動画では、還元率3.5%の「三井住友カードゴールド（NL）」を起点とするルートや、最大3.9%を実現する「P-one Wiz」からのルート（P-one Wiz→JALPay→ANA PAY→楽天Edy→楽天キャッシュ→楽天ペイ）が紹介された。チャージした楽天キャッシュは、楽天証券での投信積立や税金の支払いにも利用できるため、活用の幅は広い。



2月16日のアップデートにより、iPhoneユーザーも楽天Edyから楽天キャッシュへの交換が可能となった。この新ルートを活用するためには、楽天ペイアプリを最新版にアップデートし、物理カードの楽天Edyを用意する必要がある。