INI¡¦Èøºê¾¢³¤¡õÆ£ËÒµþ²ð¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë±þ±ç¥½¥ó¥°¡ÖFLYHIGH¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼Â»Ü·èÄê¤â
INI¤ÎÈøºê¾¢³¤¡õÆ£ËÒµþ²ð¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖFLYHIGH¡×¤òËÜÆü¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓTikTok¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡ÖFLYHIGH¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ç¡¢º£ºî¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️Èøºê¾¢³¤ ¥³¥á¥ó¥È
À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µþ²ð¤È¡Ø¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Í¡ª¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤â2¿Í¤Çºî»ì¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤ì¤ë¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
◾️Æ£ËÒµþ²ð ¥³¥á¥ó¥È
¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¡¢²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Çµ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£LIVE¤ÇÀäÂÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
ËÜÆü21»þ¤«¤é¡¢ÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤ÆÈøºê¡¦Æ£ËÒ¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ü¥¤¥¹¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ2·î15Æü¤Ë¤Ï¡ã¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹2025¡ä¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖNOMORECRY(Originalby D-51)¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªº£¸å¤Ï¡¢3·î20Æü¤Ë²Æì¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡¦Â¿ÌÜÅª¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãHYSKYFes2026¡õSpecialNight¡ä¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ÖFLY HIGH¡×
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/INI_OZMK_FLYHIGH
¢§¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
URL¡§https://t.co/rNJZxqUt9Y
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ini-official.com/feature/takumi_kyosuke
¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó¡§https://ini-official.com/news/detail/3528