35ºÐ¤Ç¤â40ºÐ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä85ºÐ¤ÎÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬åÌÌ©¤Ê·×»»¤ÇÆ³¤½Ð¤·¤¿Ž¢¿·¤·¤¤¿¦¼ï¤ØÅ¾¿¦¤¹¤ë¸Â³¦Ç¯ÎðŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÈªÂ¼ÍÎÂÀÏº¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¼ºÇÔ³Ø Æü¡¹¤ÎÆñµ·¤Ê½ÐÍè»ö¤È¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¹ç¤¦¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²ÃÎð¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¼ý½Ì¡×¤È¤ÎÀï¤¤
ºÇ¶á¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼ý½Ì¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤¦¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤È¤Ä¤¹ç¤¦¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¶µ·±¤ä²¸·Ã¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¤Î¼ý½Ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤À¤ì¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢À¤³¦¤Î¼ý½Ì¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¿´¤¬¤±¤ä¹ÔÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ý½Ì¤ËÄñ¹³¤¹¤ëÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼ºÇÔ³Ø¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢ÅìÂç¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤È¤¤«¤éÀ¤³¦¤Î¼ý½Ì¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¶á¤Ï»Å»ö¤Ê¤É¤Ç¿Í¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸òÎ®¤ÎÁê¼ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÖÃÎ¼±Íß¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢°ì¿Í¤Þ¤¿°ì¿Í¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤äÊª»ö¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤ê¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬·ù¤Ç¤â¼ý½Ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
·ù¤Ê¤é¹³(¤¢¤é¤¬)¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤âµ¤ÎÏ¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤³¤ì¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¢¤¤é¤á¤ë¤«¡¢¤È¤¯¤Ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î¼ý½Ì¤ò´Å¤ó¤¸¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«³Ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤«¤Ê¤êÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¿Í¤äÊª»ö¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯Îð¤¬Î¥¤ì¤¿¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ²ñ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¼çºË¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ï¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢Ç¯Áê±þ¤Ë¿·¤·¤¤¾õ¶·¤äÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃÎ¼±Íß¤Ï¤É¤óÍß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ê¤é¼«¤éÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÊÑ²½¤â¤µ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢Ä¹Ç¯¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê°·¤¦Ãæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äñ¹³¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£85ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡ÖÂÎ¤Î¿ê¤¨¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÎ¤Î¿ê¤¨¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹³¤·¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢´·¤ì¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤äÇ¾¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¬¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ý½Ì¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÂÐºö¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë·àÅª¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»¶Êâ¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢°Õ¼±¤·¤Æ³¬ÃÊ¤ò»È¤¦ÄøÅÙ¤Î¡¢¼ý½Ì¤Ø¤ÎÄñ¹³¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤«¤ì¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¶òÄ¾¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÌ£¤Ç¸ú²Ì¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶òÄ¾¤ÊÅØÎÏ¤¬³Î¼Â¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼ºÇÔ¤Ø¤ÎÂÐºö¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÆü¡¹Îå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤Î¼ý½Ì¤ä¡¢Ï·¤¤¤Ë¤è¤ë¿ê¤¨¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤Î¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¤·¤¤¿¦¼ï¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¸ÂÅÙ¤È¤Ï
°ÊÁ°¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Î³ÈÂç¤È¼ý½Ì¤ò¡¢¿äÏÀ¤ò»È¤Ã¤ÆÄêÎÌÅª¤Ë¼¨¤½¤¦¤È»î¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÊÑ²½¤ò¿ôÎÌÅª¤Ë¼¨¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ²±¤ÎÇ½ÎÏ¤È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÆó¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡×¤È¡ÖÂ¾¿Í¤ò¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Ï³ÈÂç¤·¡¢¤Þ¤¿¼ý½Ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢µ²±¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÇ¯¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¡¼¥¯¤ò25ºÐ¤È¤·¡¢5Ç¯¤ÇÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ï128Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿Í¤ò¤¿¤Ö¤é¤«¤¹Ç½ÎÏ¡×¤ä¡Ö¿Í¤ò¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¡×¤Ï¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤´¤È¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â25ºÐ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢5Ç¯¤Ç5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È·×»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¯¤È60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢7Ëü8125ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2¤Ä¤Î¥°¥é¥Õ¤¬¸ò¤ï¤ëÇ¯Îð
2¤Ä¤ò¥°¥é¥Õ²½¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Ç¯¡¹²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ²±¤ÎÇ½ÎÏ¤È¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÀþ¤Ï¡¢40ºÐ¤Î¾¯¤·¼êÁ°¤ÇÀþ¤¬¸òº¹¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¿¦¼ï¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¸ÂÅÙ¤Ï38ºÐ¤¯¤é¤¤¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î²ò¤Ç¤¹¡£
½ù¡¹¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯µ²±¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¡¢½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢ÆÈÎÏ¤Ç¥¼¥í¤«¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢60ºÐ¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÄê¤·¤¿ÎÎ°è¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£80ºÐ¤ò²á¤®¤¿»ä¤Îµ²±¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢·×»»¾å¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤Î¤È¤¤Î2048Ê¬¤Î1¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ïµ²±¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢·×»»¾å¤ÏÌó5000ËüÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¤Ç²ÃÎð¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ëÃø¤·¤¤Ç½ÎÏÄã²¼¤¬µ¯¤³¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼ºÇÔ¤Î»ý¤ÄÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ
¼ºÇÔ¤È¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤ÇÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤éÄË¤¯¿É¤¤¤·¡¢ÉÔ°Â¤ÇÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ù¤ÇÌ¤ÃÎ¤Î¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¤È¤¯¤ËÈò¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ïµ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·¤¿¿Í¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·¤¿¿Í¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤´Ë«Èþ¡×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Ë¾¤ó¤À·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬À¤³¦¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼ºÇÔ³Ø¤ÎÂç»ö¤ÊÃÎ¸«¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤«¤é40Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢»ä¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô¤Î¶µ¼ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Á¤¬¤Ã¤¿Êý¸þ¤Î¸¦µæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÝ¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¶¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¿¤¤¤·¤¿À®²Ì¤â¤Ê¤¤¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â´¶ÈÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¸ÀÍÕ¡×
»ä¤¬Åö»þ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃòÂ¤¤äÁºÀ²Ã¹©¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢À¤´Ö¤Ç¤À¤ì¤â»È¤ï¤Ê¤¤¸Å¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¸¤êÉÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¤·¤¬¤é¤ß¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ì¤ë¤¯¤Æ³Ú¤ÊÆ»¤ò¿Ê¤à¤Î¤ò¤è¤·¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¤È¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ØÅ¦¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç³Ø¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Á¤Ã¤È¤âÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Î¸¦µæ¤Ï¤ä¤é¤µ¤ì¤ë³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÂÏÇ¤Ê¤À¤±¤À¡×¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¼ê¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ê³µ¯¤òÂ¥¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ö¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀµÏÀ¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ê¥Î¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¤Î¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë
¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ï¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤òÃµ¤¹¤À¤±¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Äó¶¡¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ´ë¶È¤¬³«È¯¤ò¹Ô¤¦»º³Ø¶¨Æ±¤Î³èÆ°¤ò¡¢Âç³Ø¤Î¸¦µæ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤Ï»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÈñÍÑ¤ò½Ð¤·¤ÆÆÃµöÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤´Ö¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ê¥Î¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡×¤Î¸¦µæ¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Î¤òÁàºî¤·¤Æ²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¤«¤ò¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶âÂ°¤òÍÏ¤«¤·²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤ä·úÀßµ¡³£¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¸üÄ¹Âç¤Ê¤â¤Î¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ê¥Î¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¤Ï¤½¤ì¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£°·¤¦À¤³¦¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ç»ä¤ÎÀ¤³¦¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È
¾®¤µ¤ÊÉôÉÊ¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤Ï¡¢¾®·¿²½¤¬¿Ê¤à¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®µ¡´ï¤ä°åÎÅµ¡´ï¤ÎÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¼ûÍ×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢¸å¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¤Ê¤É½ÅÍ×ÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ»½Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤³¤Á¤é¤«¤éÆÃÊÌ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦°ÊÁ°¤«¤é¡¢¸¦µæ¼¼¤ÎOB¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´ë¶È¤«¤é¤¹¤°¤Ë¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ä¡¢¸¦µæÈñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤ë´ë¶È¤Î¿Í¤Ï¡¢¡ÖÎ¢Äí¤ò¤Û¤¸¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é±§Ãè¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ó¤¤À¤³¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¤âÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£³ØÌä¤Î¤³¤È¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤ò¤è¤¯¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤ÎºÇ¤âÂç»ö¤Ê¸¦µæ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¸¦µæÈñ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î»Å»ö¤Ï¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ä¤È¤¯¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÈ¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤ë
¤½¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¡¢Ï·¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤ÃÎ¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢µ¤¶ìÏ«¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥é¥¹ÌÌ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤éºÇ¹â¤Î¾õ¶·¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ï¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÈ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¹¤â¤Þ¤¿¡¢¼ºÇÔ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤Ï»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤Ø¤Î¸«Êý¤¬¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬Ï·¤¤¤Æ¤«¤é¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤¬ºÇ¶á´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÃÎð¤ÏÀ¤³¦¤Î¼ý½Ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆùÂÎÅª¤Êµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤«¤é¹ÔÆ°¤¬À©Ìó¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸À¤¬½ù¡¹¤ËÃÇ¤¿¤ì¡¢¼Ò²ñ¤Î³èÆ°¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Î¼ý½Ì¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯À¤¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÏ·¿Í¤Ï¡¢¸ÉÆÈ´¶¤È¤«ÁÂ³°´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¶²ÉÝ¤Ë²×¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤³¤¦¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ë¤â¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
ÈªÂ¼ ÍÎÂÀÏº¡Ê¤Ï¤¿¤à¤é¡¦¤è¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
1941Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ºÇÔ³Ø¤ÎÄó¾§¼Ô¤Ç¡¢¼ºÇÔ³Ø²ñ¤ÎÀßÎ©¤Ë·È¤ï¤ë¡£2001Ç¯¤è¤êÈªÂ¼ÁÏÂ¤¹©³Ø¸¦µæ½ê¤ò¼çºË¡£¡ØÏ·¤¤¤Î¼ºÇÔ³Ø 80ºÐ¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤à¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¼ºÇÔ³Ø Æü¡¹¤ÎÆñµ·¤Ê½ÐÍè»ö¤È¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¹ç¤¦¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ï¤¸¤áÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ÈªÂ¼ ÍÎÂÀÏº¡Ë