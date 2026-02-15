◆パナソニックスタジアム吹田１０周年記念ＯＢ戦 チームパナスタ５―４チーム万博（１５日・パナスタ）

Ｇ大阪は１５日、「パナソニックスタジアム吹田１０周年記念ＯＢ戦」を開催し、クラブのレジェンドらが競演した。往年の選手主体の「チーム万博」では、９３年Ｊリーグ発足時の主力だった元日本代表ＦＷ永島昭浩氏（６１）らがプレー。最近まで在籍した選手主体の「チームパナスタ」では、Ｗ杯３度出場の元日本代表ＭＦ遠藤保仁氏（４６）＝Ｇ大阪コーチ＝らが出場した。また現役イレブンはＪ１百年構想リーグのホーム初戦で名古屋に敗れ、今季初黒星を喫した。

レジェンドＯＢがパナスタに登場すると、直前まで行われていたリーグ名古屋戦で熱くなった会場が、一気に和んだ。チーム万博は永島氏のほか、元日本代表ＭＦ礒貝洋光氏（５６）や元エースＦＷ松波正信氏（５１）ら懐かしい面々。一方のチームパナスタは２３年まで現役だった遠藤氏や、元日本代表ＦＷ播戸竜二氏（４６）ら、おなじみのメンバー。チャンスはあったものの、ゴールを逃した永島氏は「この試合のために走ってきたので、決めたかった。でも、みんなで集まれてうれしかった」と汗を拭った。

２５分ハーフで行われた試合は、体力に不安を残すチーム万博がＧＫ２人の最大１６人をピッチに送り込む“暴挙”に出たが、誰ひとり異議なし。同点の後半アディショナルタイムに播戸氏がゴールを決め、チームパナスタが５―４で勝利した。最後に主役となった播戸氏は「この日のために練習してきたので」とにっこり。「これまでのひと蹴り、ひと蹴りがあって今のガンバがある。今季はぜひタイトルを取ってもらいたい」と１５年の天皇杯を最後に覇権から遠ざかる現役世代にエールを送った。（田村 龍一）

〇…Ｇ大阪の現役イレブンは今季ホーム初戦で名古屋に敗れ、初黒星を喫した。後半、交代枠５人を使い切った後に負傷退場があり、終盤は１０人で戦い０―０。ＰＫ戦ではＧＫ東口が相手２人を阻止も、名和田、中谷、唐山が外し、万事休す。開幕節・Ｃ大阪戦（７日・ヤンマー）からリーグ２戦連続の９０分スコアレスに、新任のイェンス・ビッシング監督（３８）は「チャンスはつくれていた。下を向かずゴールに向かっていく」と次戦を見据えた。