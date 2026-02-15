40・50代「服選び」→【UNIQLO：C】が正解かも！ 大人のサマ見え「新作アイテム」

大人世代のカジュアルコーデは、バランス感が重要。品があるのに気張りすぎない--そんなアイテムを探していた時に目を引いたのが【UNIQLO：C（ユニクロ シー）】の新作アイテム。今回は、その中から編集部のおすすめをピックアップ。ベーシックをベースにしながら、今っぽさと上品さをほんのり感じさせるデザインに注目です。

ライトに羽織れるデニムシャツが便利

【ユニクロ】「デニムリラックスシャツジャケット」\4,990（税込）

1枚着としても羽織としても使いやすい、リラックスフォルムのデニムシャツジャケット。程よい厚みがちょうどよく、冬から春へのスイッチコーデで活躍してくれそうです。メタルボタンとウェルトデザインのポケットが、さりげないアクセントに。同色ジーンズと合わせたセットアップコーデなら、より一層こなれ感が高まりそうです。

ラフな素材は美シルエットで差をつけて

【ユニクロ】「フィットアンドフレアワンピース / ノースリーブ」\4,990（税込）

ニットのようなやわらかな素材感で、楽ちんに過ごせそうなフレアワンピース。パネル切り替えによる立体的なシルエットが、上品さをプラスしてくれます。ノースリーブタイプなので、合わせる羽織次第でロングシーズン活用できそうなのもGOOD。カーディガンで普段のお出かけに、ジャケットを合わせればきれいめシーンにも対応できる、マルチに使える1枚です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hina_wear123様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M