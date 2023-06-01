【「正しいヒロインの躾け方～突然手に入れた“黒魔術”で世界征服を目論む～」】 2月15日 先行配信

CLLENNは、マンガ「正しいヒロインの躾け方～突然手に入れた“黒魔術”で世界征服を目論む～」の先行配信を2月15日より「コミックシーモア」で実施する。

本作は原作・愛奴主人氏、構成・けーき氏、作画・ファーストコミックによるハーレムダークファンタジー。村のしがない農夫として生きてきたクロウは、ある誕生日に神から与えられた超絶稀少級スキル「黒魔術《淫虐》」と3つのスキルの存在を思い出す。この力で幼馴染のアリスが売られるのを助けようとするのだが、アリスと彼女の家族に裏切られてしまい……。

【あらすじ】

「嘘つきな口も、淫らな体も…全部俺が躾けてやる！」――村のしがない農夫として生きてきたクロウ。ある誕生日に神から与えられた超絶稀少級スキル『黒魔術《淫虐》』と特殊な３つのスキルの存在を思い出した。この力で幼馴染のアリスが売られるのを助けようとするが、アリスと彼女の家族に裏切られてしまう。激怒したクロウは、圧倒的な力で彼らを制圧。命乞いをするアリスに対しクロウは“主人”としてある命令を下す。「服を脱いで犬のように這いつくばれ」――ヒロイン達を躾けて攻略していくハーレムダークファンタジー、開幕！

(C)愛奴主人・けーき・ファーストコミック／CLLENN

