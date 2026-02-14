「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が決勝２回目で完璧な演技をみせたように見えたが、８６・５０点で４位に浮上するにとどまった。

１本目のエアでスイッチバックダブルコーク１２６０を決めると、続いてキャブダブルコーク１４４０も成功。続いて試合初出しで１回目で失敗していたフロントサイドダブルコーク１６２０を成功。さらにダブルコーク１２６０、最後にフロントサイドトリプルコーク１４４０で締めくくった。骨折を抱えているとは思えない会心の演技にみせた。しかし、得点は伸びきらず、８６・５０点。会場からはため息が漏れ、平野歩も顔をしかめた。

平野歩は五輪前最後の実戦だった１月１７日のＷ杯（スイス）で約７メートルの高さから落下。板が折れるほど激しく転倒し、顔付近や下半身を強打した。鼻と口付近からは大流血。五輪開幕まで１カ月を切ったタイミングで骨盤の右腸骨などを２カ所骨折する悲劇に襲われ、出場が懸念されたが、負傷からわずか２５日で予選に強行出場。演技を完遂し７位で決勝進出を決め「奇跡的。自分でもビックリ」と話していたが、決勝１回目から攻めのパフォーマンスをみせた。