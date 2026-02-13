「ＡＡＡ」のメンバーで歌手、女優の宇野実彩子（３９）が１３日に自身のＳＮＳを更新。１１日、自身のホームページで同グループからの脱退を発表した西島隆弘への思いをつづった。

宇野はインスタグラムを更新し、「５人でまた同じステージに立てる日を、ずっと願ってきました。言葉では言い表せないほど、さまざまな想いがあります。正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。」と、率直な思いをつづり、「でもそれ以上に、一緒に過ごしてきた時間に感謝しています。にっしー、２０年間本当にありがとう。デビュー前から、さまざまな景色の中で共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ。体も心も大事にしてね。これからの幸せと健やかな日々を心から願っています。」と、西島へ感謝の思いを記した。続けて、「まもなく、ＡＡＡのファンミーティングが始まります。会場に来られる方も来られない方も、みんなの想いと信じて待っていてくれた日々を私たちが大切に受け止めて、一人ひとりの笑顔につながる時間にしたいです。真司郎と秀太と一緒に、精一杯、懐かしくて温かいファンミーティングにします。私はＡＡＡとして歩み続けていきます。ファンのみんなには変わらず見守ってほしいです。これまでもこれからも、いつもありがとう ＡＡＡ 宇野実彩子」と、ファンへ呼びかけた。

２００５年にデビューした「ＡＡＡ」は５人体制で迎えた１５周年イヤーの２０２０年をもって活動を休止。宇野は２０２４年３月に「ＮＥＷＳ」の小山慶一郎との結婚を発表し、２５年６月に第１子出産を報告した。