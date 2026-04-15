2026年4月15日のNHK『あさイチ』に西山茉希さんが出演。「離婚後の暮らし」について語ります。西山さんが離婚後の思いを語った記事（初出：2023年5月2日）を再配信します。*****2004年にデビューした、モデルで女優の西山茉希さん。37歳を迎え、二児の母となった現在も精力的に活動を続けていますが、プライベートでは、2013年には結婚したのち、2019年に離婚。2017年には所属事務所が夜逃げ同然で倒産するなど、紆余曲折を経験し