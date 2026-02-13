東京都は、3月末にお台場に完成予定の世界最大級の噴水の名称を「東京アクアシンフォニー」に決定したと発表しました。

東京・港区のお台場海浜公園に設置される「東京アクアシンフォニー」は、高さ約150メートル、東京都の花である「ソメイヨシノ」と桜をモチーフとした横幅約250メートルの噴水を組み合わせて整備され、都によりますと、世界最大級規模の噴水になるということです。

今年3月末に完成するのを前に、東京都の小池知事は13日、定例の会見で、噴水の名称を「東京アクアシンフォニー」に決定したと発表しました。

応募総数7489件の中から、地元小中学生による人気投票もふまえ決定したということです。

都は、「東京アクアシンフォニー」をお台場などの臨海副都心の新たなランドマークとしたい考えで、さらなるにぎわいを創出して街を盛り上げる狙いです。

整備費用の総額は約26億4000万円、運営費は2億円となる見込みで、観覧者数は年間約3000万人、経済波及効果は年間約98億円と推計しています。

噴水は3月末完成予定で、開業時期は未定です。