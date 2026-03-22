前人未到の記録を達成したレジェンドにＳＮＳ上がお祭り騒ぎとなっている。３月２２日に阪神１１Ｒで行われた阪神大賞典・Ｇ２（芝３０００メートル、１０頭立て）では、武豊騎手騎乗の１番人気のアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が勝利した。勝ちタイムは３分２秒０。２２年菊花賞でアスクビクターモアがマークした３分２秒４を上回るコースレコードとなった。鞍上の武豊騎手は１９８７年のデビュ