加熱しすぎると身が縮み、堅くなってしまう「あさりの酒蒸し」。シンプルな料理だけに、砂出しの方法や、洗い方のコツなど、下ごしらえの基本も含めて、作り方をご紹介します。【必ずおいしく！ のコツ】蒸気穴のないジャストサイズのふたで密閉して、強火で一気に蒸し上げます！あさりは長く加熱すると身が縮み、堅くなるので、少ない水分を強火で熱し、蒸気で一気に蒸し上げることが大切。蒸気穴があるものや、フライパンを密閉