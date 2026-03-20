「死霊館」ユニバースや『ワイルド・スピード SKY MISSION』『アクアマン』で知られるジェームズ・ワンが、マ・ドンソク主演の大ヒット韓国アクション映画『悪人伝』を英語版でリメイクすることが分かった。ドンソクがリメイク版でも主演を務める。【写真】映画『悪人伝』フォトギャラリー2019年に公開された『悪人伝』は、凶悪な韓国マフィアのトップであるチャン・ドンス（マ・ドンソク）が、自分をめった刺しにした犯人を捜