木村拓哉、娘からの呼び名が「トト」の理由を告白 　Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ渡辺翔太「まさか聞けると思わなかった」

タレント・東野幸治とＳｎｏｗ Ｍａｎ・渡辺翔太がＭＣを務める１２日放送のフジテレビ系「この世界は１ダフル」（木曜・午後９時、１２日は同８時）に、スペシャルゲストとして木村拓哉が出演。「教場」シリーズを特集し、渡辺が憧れの先輩・木村と“ド緊張”トークを繰り広げた。

渡辺から木村への１０の質問として、メモを持って質問していた渡辺。「一番聞きたいんですけど、表で言う発言に対してのボーダーラインとかがもしあったら…」と話すと、木村は「ここに来てないだろ」とＮＧなし宣言。そして、おそるおそる聞いたのは「娘さんがインスタライブで配信されてる時とかに、（木村のことを）『トト』って呼んでるじゃないですか。なんで『トト』？」という質問だった。

これに木村は「ちびっ子がたくさんいるところで、パパとかお父さんとか、海外の人がいる場所だとダッドとかダディとか言ってるみなさんがいたんだけど、わかんなくね？ってなって、なんか嫌だなと思って、ウチしか呼ばないやつなら一発でわかるじゃん。それで決めました」と説明。

さらに「その時、ジブリ作品とかで『（となりの）トトロ』があったとかしてくれていたので、発音に一切困らなかったらしく、向こうが言いやすそうだったから、これいいんじゃないって、それになりました」と明かした。

これを聞いた渡辺が驚いて「トトロから来てるってことですか？」と尋ねると、「トトロから半分くらい。トトロもそうだし、お父さんの『と』、とうちゃんの『と』」と木村。渡辺が「まさか、（この質問の答えが）聞けると思わなかった」と感激した表情で話すと、木村は「便器（のＴＯＴＯ）ではないです」と返していた。