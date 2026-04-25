ＳｎｏｗＭａｎ渡辺翔太が５月６日に放送される日本テレビ系音楽特番「１億２０００万人のありがとう歌の感謝祭」でＭＣを務めることが発表された。これが日テレ念願の?ＳｎｏｗＭａｎ冠番組?への一手といわれている。世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番で、渡辺は女優の波瑠とともにＭＣを務める。渡辺にとっては音楽番組初のＭＣということで、番組ホームページには「音楽特番のＭＣは