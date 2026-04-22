9人組グループ・Snow Man渡辺翔太が、22日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：00〜9：00）に出演。「ダイエットはつらいよ大賞」というテーマにちなみ“太りたくても太れない”驚きの生活を明かす。【動画】金縛りにあったエピソードも…！渡辺翔太＆畑芽育のビジュアルコメンタリー渡辺は、毎日好きなものを食べて飲んでいるが太れないことが悩みだと言う。その発言が気に食わないおかずクラブは