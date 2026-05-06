「Snow Man」の渡辺翔太（33）が5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、旅先でのエピソードを明かした。この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態になりがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。渡辺は「仕事でミラノに行った時に…。海外って、ホテルマンの方が無言でずっとついてきたりしません？無言で何をしてくれるわけでもないんですけど。荷物を持っ