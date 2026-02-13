感染すれば、4割から7割が命を落とすといわれる“ニパウイルス”。昨年末以降インドで感染例が報告され、警戒が広がっている。

「ニパウイルスは、危険度を示す“バイオセーフティレベル”が、エボラ出血熱を起こすエボラウイルスと同じで、最も高い4に分類されています」

そう解説するのは、「KARADA内科クリニック福岡天神」の院長で、感染症専門医の沖中友秀さん。

インド政府・保健サービス総局 国立疾病管理センターによれば、これまでに世界全体で754人の感染例が報告され、435人以上が死亡している。

「はじめは熱や頭痛、筋肉痛や嘔吐など、風邪に似た症状ですが、進行すると重い肺炎や急性脳炎になることがあります」（沖中さん、以下同）

発症から早い場合は数日〜1、2週間程度で重篤化し死亡することがあるという。

ウイルスは、オオコウモリの唾液や排せつ物を通じてブタなどの家畜に広がり、ヒトへ感染する。さらに、ヒトからヒトへの感染も確認されている。

「1998年にマレーシアで初めて感染が確認され、その後、2001年以降は、バングラデシュやインドなど、主に南アジアで集団感染が繰り返し起きています」

■ウイルスが変異し空気感染の可能性も

感染は冬から春に拡大する。

「バングラデシュでは、12月から3月ごろにかけて、飲用に樹液を収穫する習慣があります。その際、感染したコウモリの排せつ物が樹液に混入し、そこから人への感染が広がるケースがあるようです」

現在、有効なワクチンや確立した治療法がないため、WHO（世界保健機関）も、パンデミックを起こす可能性が高いウイルスとして、新型コロナと同様の「緊急研究を要する優先感染症」として位置付けているのだ。

「現時点では、あくまで体液への曝露など、濃厚接触による感染が前提と考えられています。新型コロナのように空気感染を示す報告はないので、日本国内で感染が広がる可能性は低いと考えられます」

ただし、「注意すべき点もある」と沖中さん。

「最初に流行したマレーシア型は、ブタを介した感染が中心でした。一方、2001年以降のバングラデシュ型は、ブタを介さずにヒトにうつり、さらにヒトからヒトへ感染する例も出ています。

つまり、ウイルスの性質が変わってきている可能性があるのです。今すぐ空気感染するわけではありませんが、変異を繰り返した結果、将来的にそうした性質を持つ可能性がゼロとは言えません」

大切なのは、感染しないことだ。

「対策そのものは、ほかの感染症と大きく変わりません。手洗いやうがいを徹底し、人混みではマスクを着用しましょう。また、ニパウイルスはアルコールで不活化されるので、手指のアルコール消毒を心がけてください」

ニパウイルスを理解して、リスクを低減しよう。