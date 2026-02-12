¡ÖÌ²¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¼ªÀò¡×¤¬È¯Çä¡£Ç¾ÇÈ¤Ë±þ¤¸¤Æ²»¤¬½Ð¤Þ¤¹
¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¡Ä¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡È¥µ¥Ö¤Î»Å»ö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö»Å»ö¤È¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Apple¤ÎAirPods Pro 3¤Ï¿´Çï¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥Ø¥ë¥¹µ¡Ç½¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÌ²¤ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Google¿Æ²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌçGoogle X¤«¤é¥¤¥ó¥¥å¡¼¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡¢Ç¾ÇÈ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ëNextsense¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖNextsense Smartbuds¡×¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼ªÀò¤Ç¤¹¡£²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¡¦ÄÌÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÌ²¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£¥á¥¤¥ó¥¿¥¹¥¯¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤¿EEG¡ÊÇ¾ÇÈ¸¡ºº¡Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÇ¾ÇÈ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ç¤¹¡£
Ç¾ÇÈ¤«¤éÌ²¤ê¤ò¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿çÌ²¥¢¥×¥ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇ¾ÇÈ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤¬¥ß¥½¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¿²¤Æ¤Þ¤¹¤·¡©¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¤³¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÌ²¤ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢Ì²¤ê¤ÎÈùÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¤°¤Ã¤¹¤ê¤È¿¼¤¤Ì²¤ê¤ËÍ¶¤¦¤è¤¦¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë»É·ã¤Ë¤Ê¤ë²»¤òÁ÷¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¿Ê²½¤¹¤ë¼ªÀò³¦·¨
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¥Ø¥ë¥¹µ¡Ç½¤ò¾è¤»¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó·¿¤Î¥Ø¥ë¥¹Ã¼Ëö¤Ï¡¢ºòº£ÃíÌÜÅÙ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Naox¤¬³«È¯¤¹¤ë¡ÖNAOX Link NX01¡×¤âEEGÅëºÜ¤Î¿çÌ²¥Ä¡¼¥ë¡Ê¼ªÀò¡Ë¤Ç¡¢Ç¯Æâ¸åÈ¾¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£Naox¤Ï¼«¼Òµ»½Ñ¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢EEGÅëºÜ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ïº£¸åÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ì²¤ê´ØÏ¢¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ªÀò¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÃæ´ÖÅªÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î¿²¥Û¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Anker¤ÎSoundsore Sleep A30¤Ï¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤ÇÌ²¤ê¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ëÁû²»¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²£¸þ¤¤Ç¿²¤Æ¤âÁõÃå´¶¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÂåÊª¡£
Ì²¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¤À¤»¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
Nextsense Smartbuds¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ²ÄÇ½¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¡£399¥É¥ë¡Ê¸½ºß¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¤Ç249¥É¥ë¡Ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó6Ëü±ß¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ï·î³Û15¥É¥ë¡ÊÌó2,300±ß¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¡Ä¡£