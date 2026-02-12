福留光帆、イベントの舞台裏で「泣きすぎて恥ずいのよ」

タレントの福留光帆（22歳）が、2月11日放送のラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。「NOBROCK FES 2026」の裏側を公開した動画でたくさん泣いていることについて「泣き虫ってバレたくないんだよね。もう、恥ずかしい」と語った。



この日の放送前に、福留がDRAW MEとして参加した「NOBROCK FES 2026」の裏側動画がYouTubeチャンネルで公開され、福留は時々その動画のコメントをチェックしていたと話す。



福留によると、動画が始まって7分で3回泣いているそうで、「もう、ちょっと恥ずかしいのよ。泣きすぎて恥ずいのよ。私、泣き虫ってバレたくないんだよね。もう、恥ずかしい。見ないで欲しい、みんなに」と強がる。ちなみに動画のコメントには「赤ちゃんでかわいい」「子供」「ちゃんと仲間が出来て良かったね」といった好意的な声が多いと語った。