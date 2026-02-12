「実にひどい光景だ」中国王者がまさかの０勝…最下位で敗退決定に母国メディアは失望「屈辱的な結果」【ACLE】
２月11日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第７節で、中国スーパーリーグ王者の上海海港が韓国の江原FCと敵地で対戦。スコアレスドローに終わった。
この結果、３分け４敗となった上海海港は、１試合を残して敗退が決定した。
王者の“惨敗”に、中国メディアは悲嘆。ポータルサイト『捜狐』は「実にひどい光景だ！」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「上海海港は７節を終えて１勝も挙げられず、最下位で敗退した。これは中国スーパーリーグ王者にとって屈辱的な結果ではないだろうか。最終節、ホームで蔚山HDと対戦する上海海港は、チームの名誉を守るために勝利を掴めるだろうか」
記事は「これは主に、ACLよりもリーグ戦を優先するという戦略的な姿勢によるものだ。ACLのために選手の大半をローテーションさせたことで、勝利の可能性は大幅に低下した。中国サッカー界がアプローチを変えなければ、この傾向が常態化してしまう可能性がある」と指摘した。
最終節を前に、上海申花も敗退が確定。残る成都栄城も下から３番目の10位と中国勢は大苦戦を強いられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「もうやめて」日本サッカー界にまた悲報…日本代表の一時はレギュラーだった28歳DFが負傷交代でネット悲鳴「戻ってきたばかりなのに」
この結果、３分け４敗となった上海海港は、１試合を残して敗退が決定した。
王者の“惨敗”に、中国メディアは悲嘆。ポータルサイト『捜狐』は「実にひどい光景だ！」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「上海海港は７節を終えて１勝も挙げられず、最下位で敗退した。これは中国スーパーリーグ王者にとって屈辱的な結果ではないだろうか。最終節、ホームで蔚山HDと対戦する上海海港は、チームの名誉を守るために勝利を掴めるだろうか」
最終節を前に、上海申花も敗退が確定。残る成都栄城も下から３番目の10位と中国勢は大苦戦を強いられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「もうやめて」日本サッカー界にまた悲報…日本代表の一時はレギュラーだった28歳DFが負傷交代でネット悲鳴「戻ってきたばかりなのに」