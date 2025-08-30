◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われ、初出場の山田和哉（ウェルネット）が１分０９秒３８の２０位でレースを終え、メダル獲得はならなかった。

山田は「普段は緊張しないタイプだが、今日は結構緊張してしまって。フライングになるか、ならないかくらいまで結構動いてしまったりして、結構オリンピックの洗礼を食らったというか、そんな感じでした」と初の五輪を振り返った。初の五輪を「初めてという感覚で、自分の中で気持ちがふわついているのも感じた。すごい難しいレースだった」と語り、プラスになった部分に「最初の２００ｍはすごく失敗したのに、６００では思ったよりラップが出ていたので調子自体は悪くないのかなとすごく思いました」。

残る個人種目の１５００ｍとメダルを狙う男子団体追い抜き（パシュート）に向けて「まずはパシュートをしっかりやりきって、そのあとは個人の１５００も残っているので、両方しっかり自分の滑りが出来るように頑張りたい」と意気込みを語った。

山田は引退した兄・将矢さんの思いを背負って臨んだ初の五輪だった。同種目では９８年長野大会の清水宏保以来、２８年ぶりの表彰台入りを狙ったが、届かなかった。

３歳の時、５歳上の兄・将矢さんの影響で競技を始めた。２３年ワールドユニバーシティーゲームズでは４種目でメダルを獲得した。２３〜２４年シーズンには１０００メートルと１５００メートルでＷ杯３位に入るなど、徐々に世界でも上位に食い込むようになった。

今季Ｗ杯では１５００メートルで日本記録を更新。勢いに乗り、昨年末の全日本選手権１０００メートルを大会記録で制し、悲願の五輪切符を手にした。将矢さんは代表権を獲得できず、現役引退を表明。山田は「出られなかった人たちの思いも背負って、全部の種目で全力でメダルを取りにいきたい」と、涙ながらに目標を掲げていた。

初の五輪を迎え、公式練習では記念撮影を楽しむ姿もあった。開会式では跳びはねながら、充実している様子も見せていた。今大会は個人、団体合計で３種目に出場する予定。「どちらもおろそかにしないように。全力で取り組んでいければ」と意気込んで臨んだ五輪だった。

◆山田 和哉（やまだ・かずや）２００１年９月２７日、北海道帯広市出身。２４歳。３歳の時、兄・将矢三の影響で競技を始める。２３年１月、ワールドユニバーシティーゲームズ４種目でメダルを獲得。２３年Ｗ杯１０００メートル、１５００メートルで３位。趣味はポケモンカード、料理。１８１センチ。