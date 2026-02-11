この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【3分で全身崩壊】キツすぎ注意 鬼のプランクトレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、わずか3分間で全身にアプローチする、高強度なプランクトレーニングを紹介しています。



トレーニングは7種目で構成されており、各種目は20秒間の実施と5秒間の休憩を繰り返します。最初の種目は、基本的な「プランク」です。のが氏によると、頭からかかとまでが一直線になるよう意識することがポイントです。続いて、両足を交互に胸元へ引き寄せる「プランクウォーク」や、肘をついた姿勢と腕を伸ばした姿勢を繰り返す「コマンドプランク」で体幹に刺激を与えていきます。



中盤からは、サイドプランクの姿勢で片脚を上下させる「サイドプランク レッグレイズ」に移ります。この種目は左右両方で行い、バランス感覚と脇腹の筋肉を鍛えます。さらに、対角線上の手と脚を同時に持ち上げる「ダイアゴナルプランク」で、体幹の安定性をより高めます。最後は、ハイプランクの姿勢から片手で反対側の膝にタッチする動きで締めくくります。



短時間ながらも、次々と異なる動きに挑戦するため、飽きずに最後まで集中して取り組めるよう工夫されています。忙しい日々の中でも効率的に全身を鍛えたい方は、この3分間のトレーニングを日々の習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。