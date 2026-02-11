Image: JACOB & Co

暗号資産を代表するビットコイン。そのビットコインのマイニング企業「GoMining」と、セレブ御用達高級時計ブランドJACOB＆Co.（ジェイコブ＆コー）がコラボを果たしました。

…なんだかお金の匂いがぷんぷんと漂います。

デジタルマイナーと紐付け

新モデル「エピックX ゴーマイニング」は、「機械式時計の構造美と、ビットコインの思想や構造を重ね合わせた時計」とのこと。

時計自体はブラックDLCステンレスのマッシブなデザインで、X字型ブリッジが文字盤から透けて見え、ビットコインの世界観に着想を得たグラフィックパターンが施されています。漆黒でボリュームがあり、なかなかカッコいい雰囲気です。

Image: JACOB & Co

このデザインは、ラグからムーブメント内部のブリッジに至るまで、構造全体で美を描くというコンセプトに基づいています。分散した仕組み自体に価値が宿るビットコインの思想を反映したものなんだそうです。ふえー、なんだかすごい。

Image: JACOB & Co

ユニークなのはこの時計、1,000テラハッシュの演算能力を持つGoMiningのデジタルマイナーと1対1で紐づけられている点。GoMiningが世界各地で運営するデータセンター上で実際に稼働しており、オーナーはマイニングの稼働状況をオンライン上で確認・管理することが可能です。

時計自体は機械式ですし、特にデジタル機能が付加されているわけではありません。時計というフィジカルな存在と、ブロックチェーンを基盤とするデジタルインフラが一体となって機能する構造で、新たなラグジュアリーウォッチのあり方を提示するという考え方のようです。

時計を持っているだけで資産が増えるってことでしょうか？ いろいろすごすぎて、私のような庶民はため息つくしかありません。

世界限定100本。価格は要問い合わせとなっております。

エピックX ゴーマイニング



スイスの機械式時計製造技術と、実体のあるビットコイン・マイニングインフラを融合させた世界限定100本のタイムピース。… pic.twitter.com/qPJvjMF8Gr - JACOB&CO. JAPAN (@Jacobandco_JP) January 24, 2026

【こちらもおすすめ】

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: X, JACOB & Co.