YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が、「全てを笑いに変えるインコとインコが心配なジャンボの日常【ほのぼの】」と題した動画を公開。

動画には、とにかくひょうきんなセキセイインコのひなちゃんと、そんなひなちゃんを見守る心配性のジャンボセキセイインコつっきーくんの、微笑ましい日常が収められている。



本編では冒頭からひなちゃんが颯爽とテーブルの上に登場するが、その登場の仕方がかっこよすぎると話題に。

足にオシャレな綿毛をつけて、ヒーローのように登場したひなちゃん。注意深く周囲を見渡して危険がないか確認しているのかと思いきや、おやつを発見。素早い動きで駆け寄り見事おやつをゲットし満足そうな顔に。

とにかく体を動かすことが大好きなひなちゃんは常に忙しそうに遊んでいるが、そんなひなちゃんを心配そうに見つめるのは相方のつっきーくん。

ひなちゃんがどこかへ行くと、つっきーくんは慌てて後を追いかけるも、自分が行けない場所までは深追いしない冷静な一面もあり笑いを誘っている。



飼い主のパパさんがひなちゃんと遊ぼうとしていると、つっきーくんはひなちゃんのことが心配なのか、一生懸命人間の言葉でひなちゃんに話しかける場面も。

元荒鳥だったというつっきーくんだが、いつの間にか手に乗るようになっており、久しぶりに再会したパパさんは驚きつつも、何度も手に乗せて幸せを噛みしめる姿が微笑ましい光景となっている。



Instagramで冒頭のシーンをあげると2日で40万回再生され話題となっている。

この動画を見た視聴者からは「登場がカッコ良すぎて何回も見てしまった」

「トムクルーズもびっくり！」「食べてた物吹いたw」と多くのコメントが寄せられた。



自由奔放なひなちゃんと、そんな彼を優しく見守るつっきーくん。対照的な二羽の仲睦まじい姿は、多くの人に癒やしと笑いを与えているようだ。