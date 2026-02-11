Samsungの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズのうち、標準モデルと大型の「+（Plus）」モデルのものとみられる公式レンダリング（CG）画像が流出しました。

↑流出したGalaxy S26の画像（提供／Evan Blass）。

今回の画像は、信頼性の高いリーカー・Evan Blass（エヴァン・ブラス）氏が共有したもの。同氏は具体的なモデル名を特定していませんが、先日「Galaxy S26 Ultra」の画像を公開した直後であることや、例年Sシリーズの標準モデルとPlusモデルのデザインがほぼ同一であることを踏まえ、両機種の画像であるとみられています。

S26にホワイトのカラーバリエーションが存在するという噂は以前から流れていました。このほかにも、ブラック、コバルトバイオレット、スカイブルーが用意されると予想されています。

新たな画像では、ホワイトのS26およびS26+を正面・背面・側面から確認できます。3つの背面カメラをすべて収めた楕円形の「カメラアイランド」デザインが改めて裏付けられた形です。左右対称の薄い画面ベゼルやボタンの配置、フロントカメラの位置についても、従来通りのスタイルを踏襲しているようです。

Samsungは次回の新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」の日程を公式には発表していませんが、2月25日が濃厚です。

Source: Android Authority

The post ホワイトの噂は当たり！ 次期Galaxy S26標準モデルなどの画像が流出 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.