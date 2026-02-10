ミラノ・コルティナ冬季五輪は１０日、アイスホッケーの女子１次リーグＢ組で日本（世界ランキング８位）がスウェーデン（同７位）に０−４で敗れた。

日本代表「スマイルジャパン」は１勝３敗で、勝ち点３から伸ばすことができず、１次リーグでの敗退が決まった。（デジタル編集部）

日本が１次リーグを突破するには、これまで３戦全勝のスウェーデンに、延長戦に突入せず「６０分以内の勝利」が絶対条件だった。

しかし、第１ピリオドの５分、先制を許す。その後はＧＫ川口莉子が体を張った守りで何とか最少失点でしのいでいたが、攻めあぐねる展開が続いた。

早く追いつきたい第２ピリオドだったが、スウェーデンに決定機で確実に決められ、相次いで２点を失う。日本はシュート数でも相手の半数以下の６本に抑え込まれた。

第３ピリオドにも追加点を許し、０−４で完敗。８強進出の道は途絶えた。

試合後、インタビューに応じた主将のＤＦ小池詩織（道路建設）は「立ち上がりで失点してしまったことが大きな敗因。メダル獲得は、この大会はちょっと遠かったな」と振り返った。ＦＷ志賀紅音（ルレオ）は、「本当にこのチームでもっともっと試合がしたかった」と涙を浮かべた。