トランプ大統領がエプスタイン氏をめぐる記事で名誉を毀損されたとして、ウォール・ストリート・ジャーナルの発行元などを訴えていた訴訟で、アメリカの連邦地裁は13日、訴えを棄却しました。この裁判は、トランプ大統領が去年7月、少女買春の罪などで起訴され自殺したエプスタイン氏をめぐる記事で名誉を毀損されたとして、ウォール・ストリート・ジャーナルの発行元やオーナーのメディア王、ルパート・マードック氏らに対し、100