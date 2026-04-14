タレントの三上悠亜さんがプロデュースするナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」から、サイズ展開にこだわった新作ナイトブラがリリースされました。三上さんが新作をまとったビジュアルが公開されました。【写真】ナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」をプロデュースする三上悠亜さん三上さんは「ナイトブラを作るなら、ちゃんとこだわりたいから」という思いから、ナイトブラプロデュースにはこれまで行ってこなかった