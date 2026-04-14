元巨人の江川卓氏（７０）が１４日放送のＢＳフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜・後１０時）に出演。自身にまつわる数々の伝説の真実を明かした。中学２年で投手になると、静岡の中学から転入した栃木・小山中でいきなり県大会優勝。「僕は長嶋（茂雄）さんに憧れていたのでサードをやりたいのに、ピッチャーをやったらノーヒットノーランをやってしまって、やめられなくなってしまって」と振り返った江川さん。東京六大学