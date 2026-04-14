先月２３日から行方不明となっていた京都・南丹市に住む小学６年生・安達結希さんは１３日に遺体で発見された。一夜明けた１４日、遺体発見現場は物々しい雰囲気に包まれた。現場は、安達さんが通う小学校から約２キロ南西の山中。遺体発見時は警察官の入れ替わりも激しく騒然としたが、この日も午前８時半ころから警察官らがポリタンクやブルーシートなどを持ち、次々に山に入っていった。規制線の手前には、安達さんのため