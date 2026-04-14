【モデルプレス＝2026/04/14】上野のキャバクラ「Club蓮 上野」で活躍するキャバ嬢・ひかり。滋賀県から京都・祇園へ通い夜の仕事をスタートさせた彼女は、母親の言葉をきっかけに上京を決意。しかし、最初に働いた六本木のお店では挫折を経験し、1年間の休養期間を過ごすことに。そこからどのように立ち直り、現在の人気を獲得したのか。上京のきっかけから、人間関係の築き方、そして夢を叶える秘訣を聞いた。【インタビュー全2