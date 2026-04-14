2月末以降、中東情勢はかつてない激化の一途をたどっている。イスラエルと米国によるイランへの直接的な軍事行動が引き金となり、レバノンへの戦線の拡大、紅海での緊張、そして国際的なエネルギー市場の混乱などが重なり、事態は地域紛争の範囲を越えている。 こうした中、イスラエルのネタニヤフ政権が国際社会の懸念を押し切り、一貫して強硬な軍事的手段をいとわない姿勢を貫いている。これまでのイスラエルによる軍事