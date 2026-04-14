元テレビ朝日社員の玉川徹氏は14日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。イラン攻撃をめぐり、2週間の停戦で合意した米国とイランの間で行われた協議で合意に至らなかったことに関し、この間のトランプ米大統領の発言について「まったく合理性がない」と批判的に論じた。両国は11日から12日にかけて、パキスタンの仲介で協議に臨んだが、イランの核開発やホルムズ海峡をめぐり意見の対立は解消されず