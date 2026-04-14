全日本プロレスは１４日、元三冠ヘビー級王者の安齊勇馬（２６）がＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏの人気恋愛リアリティ番組バチェロレッテ・ジャパン」の最新作であるシーズン４に参加することを発表した。プロレスラーの出演は初で、安齋は「恋に臆病な最強レスラー」と紹介されている。５月１日２０時からプライム会員向けに独占配信される。安齊は１８８センチ、１０５キロの体躯と端正な顔立ちで人気を誇る若手中心選手で、名門