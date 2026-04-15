昨年2025年の秋に発見された「パンスターズ彗星」が地球に接近中です。急速に輝きを増していて、日本では18日(土)頃にかけてが観測チャンスとなりそうです。明け方の東の空に注目です。新発見の「パンスターズ彗星」ハイペースで輝きを増す国立天文台によると、パンスターズ彗星とは2025年9月8日に発見された新彗星で、発見当初は太陽から遠かったこともあり暗い彗星でした。ただ、一般的な彗星よりは急なペースで増光した結果、