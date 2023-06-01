国内市場にOPPO製品などを展開するオウガ・ジャパンから「OPPO Find X9」が発売された。昨年、年末も押し迫ったタイミングで発表されたが、発売直後に品切れが伝えられるなど、注目度の高いモデルだ。遅ればせながら、筆者も実機を試すことができたので、レポートをお送りしよう。 ハイエンドのゆくえ 国内外の市場で販売されるスマートフォンは、スペックや価格などの違いにより、いくつかのクラスに分け