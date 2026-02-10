「すげぇアイドルおるなぁ」雪の中“スク水”出演を運営が謝罪。「運営がやらせたとしか思えないんですが」
アイドルグループのプランクスターズ公式X（旧Twitter）は、2月9日に投稿を更新。イベントのサプライズでスクール水着を着用したメンバーがいたようで、謝罪文を出しました。
【画像】“スクール水着出演のお詫び”
9日の投稿で「愛成来来、スクール水着出演についてのお詫び」と題し、「この度、さっぽろ雪まつり2026期間中において、弊社所属メンバーが事前に運営へ報告を行わない形でサプライズ衣装としてスクール水着出演を行い、その際の衣装および演出内容により、多くの皆様にご心配やご不快な思いをおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と、“スクール水着出演”を謝罪しました。
「本件につきまして、当該メンバーの行動は本人の強い希望と自己判断によるものであり、弊社運営が強要・指示・演出した事実はございません。また、日頃より弊社では公共イベント出演時の安全面・社会的配慮・コンプライアンス遵守について指導を行っており、イベントおよび関係各所へご迷惑や損害が及ばないように注意喚起を徹底してまいりました」とも説明しています。
コメントでは、「あまりに雛形文すぎる なぜ素直に企画が不適切でしたっていわないの？」「クレーマー達、何でもかんでもイチャモン付ける層が多すぎるねんて」「札幌雪祭り自体の運営さんは出演者をちゃんと選考して下さい」「やっぱりズレたリリースが出るもんだな」「すげぇアイドルおるなぁ」など、さまざまな声が寄せられています。
また同アカウントは「この文章後に厚かましいですが…」と続け、愛成来来さんがスクール水着姿で雪の中で歌って踊る姿の写真を載せてワンマンライブの宣伝をしていることから、「このポスター見る限り、運営がやらせたとしか思えないんですがそれは……」「こうやって宣伝してるだけよ？その後の投稿見てみな」といった声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【画像】“スクール水着出演のお詫び”
「コンプライアンス遵守について指導を行っており」事の発端は同アカウントが8日に「なにしてるの…愛成来来…」とつづり、愛成さんが雪が降る中、スクール水着を着て歌っている写真を載せたことです。
「本件につきまして、当該メンバーの行動は本人の強い希望と自己判断によるものであり、弊社運営が強要・指示・演出した事実はございません。また、日頃より弊社では公共イベント出演時の安全面・社会的配慮・コンプライアンス遵守について指導を行っており、イベントおよび関係各所へご迷惑や損害が及ばないように注意喚起を徹底してまいりました」とも説明しています。
「あったかい服をちゃんと着るように」一方で「しかしながら、結果として誤解やご批判を招く形になったこと、また公的性格を持つイベント期間中において不適切と受け取られかねない行動を未然に防げなかった点につきましては、運営としての管理責任を重く受け止めております」とも。「現在、再発防止策として、イベント出演時の事前報告義務の強化、そして寒い場所ではあったかい服をちゃんと着るようにと強く伝えております」とのことです。
コメントでは、「あまりに雛形文すぎる なぜ素直に企画が不適切でしたっていわないの？」「クレーマー達、何でもかんでもイチャモン付ける層が多すぎるねんて」「札幌雪祭り自体の運営さんは出演者をちゃんと選考して下さい」「やっぱりズレたリリースが出るもんだな」「すげぇアイドルおるなぁ」など、さまざまな声が寄せられています。
また同アカウントは「この文章後に厚かましいですが…」と続け、愛成来来さんがスクール水着姿で雪の中で歌って踊る姿の写真を載せてワンマンライブの宣伝をしていることから、「このポスター見る限り、運営がやらせたとしか思えないんですがそれは……」「こうやって宣伝してるだけよ？その後の投稿見てみな」といった声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)