元ＡＫＢ４８でタレントの指原莉乃が１６日、フジテレビ系「指原千夏」で、オファーを断った番組があると明かした。指原は＝ＬＯＶＥなどアイドルグループを３組プロデュースしているが、今後増やす予定はあるのか？と聞かれ「無理ですね。増やせない。管理できない」と即答した。若槻千夏が「ネトフリとかでオーディション番組やるとなったら、サッシーがアイドル番組作るってなったら、やる？」と質問。すると指原は「断り