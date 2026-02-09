¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÃÄÂÎ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¡Ö¿Ï¤³¤Ü¤ì¡×¡¡ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤¬JOCÄÌ¤¸¤ÆÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ¤Ë¹³µÄ
¡¡ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï9Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î·¤¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¡Ê¿Ï¡Ë¤¬·ç¤±¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É½¾´Âæ¤Î¾åÌÌ¤¬¥é¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥É¤òÊÝ¸î¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÐ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¥¶¥é¥¶¥é¤È¤·¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É½¾´Âæ¤ËÅÐ¤Ã¤¿³Æ¹ñÁª¼ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¿Ï¤³¤Ü¤ì¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤Ï¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤ËÊó¹ð¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¹³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ï¤³¤Ü¤ì¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÀìÌç¤Î¹©Ë¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥Ú¥¢¤ò¹Ô¤¦ÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÊÆ¹ñ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£