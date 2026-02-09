「モーニング娘。’26」など数多くのアイドルグループが所属する「ハロー！プロジェクト」が9日、現在活動中の7組などを含む計1378曲をサブスクリプション（定額聴き放題）で配信すると発表した。今月13日に全世界同時配信される。

昨年12月末に配信開始すると発表されてから2カ月。ファン待望の知らせが届いた。配信される重いなグループは、モーニング娘。、アンジュルム、Juice＝Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル、ハロプロ研修生。24年6月から「太陽とシスコムーン」などサブスク解禁されてきたが、これおで全3219曲を楽しむことができる。

配信に先駆けて、9日午後6時に特設サイトが開設される。そこではハロプロの歴史や著名人によるプレイリスト企画、ユーザー参加型企画も実施予定。昨年、Juice＝Juiceの「盛れ！ミ・アモーレ」が注目を集めただけにより注目が集まることになりそうだ。

今回のサブスク配信は、ハロプロ結成30周年企画の第一弾。28年に迎える節目に向けて、さらなるサプライズが期待される。