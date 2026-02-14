ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceの段原瑠々(24)が13日に放送されたTBS系「ハマダ歌謡祭!バレンタインSP」に出演した。同日に自身のブログを更新した段原は「ハマダ歌謡祭、ずっと出てみたいなぁと思っていた番組だったのでお話をいただいたときすっっごく嬉しかったです!!」と初出演に感謝の思いをつづった。 【写真】ライブにも訪れたことがあるという森香澄と笑顔で記念の2ショット 番